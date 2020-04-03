The New York Times опубликовал карту распространения пандемии COVID-19, на которой Крым обозначен российским

Посольство Украины в США призвало американское издание The New York Times исправить карту распространения пандемии COVID-19, где Крым обозначен российским. Об этом говорится в сообщении посольства в Twitter.

"New York Times сделало неправильную карту коронавируса! Это так безответственно! Команда NYT, вы действительно поддерживаете все зверства, пытки и даже убийства, которые Кремль оказывает в оккупированном Крыму? Если нет — исправьте карту", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщалось, в ноябре The New York Times уже публиковал карту Украины без Крыма. Тогда издание исправило ошибку.

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