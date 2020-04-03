 
Информация к новости
  • Просмотров: 73
  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

The New York Times опубликовал карту распространения пандемии COVID-19, на которой Крым обозначен российским

Категория: Новости / Политика

The New York Times опубликовал карту распространения пандемии COVID-19, на которой Крым обозначен российским

Посольство Украины в США призвало американское издание The New York Times исправить карту распространения пандемии COVID-19, где Крым обозначен российским. Об этом говорится в сообщении посольства в Twitter.

"New York Times сделало неправильную карту коронавируса! Это так безответственно! Команда NYT, вы действительно поддерживаете все зверства, пытки и даже убийства, которые Кремль оказывает в оккупированном Крыму? Если нет — исправьте карту", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщалось, в ноябре The New York Times уже публиковал карту Украины без Крыма. Тогда издание исправило ошибку. 

 

источник



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.


Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать