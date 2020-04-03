Составлять административные материалы за нарушение правил относительно карантина могут не только полицейские, - Клименко

Составлять административные материалы за нарушение правил относительно карантина людей, кроме полицейских, имеют право уполномоченные на это лица органов здравоохранения, санитарно-эпидемиологических станций, исполкомов советов всех уровней. Об этом заявил глава Нацполиции Игорь Клименко во время видеоселекторного совещания с участием заместителя министра внутренних дел Украины Антона Геращенко с руководством региональных подразделений полиции.

Несмотря на усиление карантинных мероприятий, полицейские вместе с военнослужащими Нацгвардии будут отрабатывать парковые и рекреационные зоны. Кроме того, вместе с местными властями будут обеспечивать контроль за соблюдением требований, прописанных в Постановлении главного государственного санитарного врача, в случае принятия органами местного самоуправления решения о возобновлении работы рынков.

"Мы продолжаем в усиленном режиме нести службу, в том числе по проверкам соблюдения карантинных ограничений. И мы не устаем повторять: здоровье всех зависит от дисциплинированности и правосознания каждого! Поэтому просим не пренебрегать рекомендациями врачей и придерживаться всех карантинных ограничений", - подытожил руководитель Нацполиции.

Напомним, Кабинет министров опубликовал постановление об усилении карантина в Украине. В частности, с 6 апреля запрещается: пребывание в общественных местах без маски или респиратора; перемещение группой в количестве не более двух человек (кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей); пребывание в общественных местах, лиц без сопровождения родителей, которые не достигли 14 лет и другое.