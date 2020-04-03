Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что для профилактики коронавтруса нужно есть сливочное масло и чаще бывать на свежем воздухе. Об этом президент республики заявил в четверг, 2 апреля. Заявление главы белорусского государства опубликовало издание "Звязда".

"Вчера один очень умный россиянин, я послушал, сказал: надо физически бороться с ним (коронавирусом. - Ред.). Я думаю, как же физически? Надо себя защитить от опасности. Спортом заниматься надо и на свежем воздухе быть. Надо легким помочь. Мы, говорит, на диете сидели, а нужна жирная пища. И я тоже ограничивал себя. А сливочное масло надо сейчас есть, оказывается, жир помогает легким бороться с вирусами", - говорится в сообщении.

В настоящее время в Белоруссии зафиксировано 304 заболевших коронавирусом и четыре смерти от этой инфекции. При этом Лукашенко в интервью заявил, что не проверялся на коронавирус, но следит за состоянием своего здоровья.

Ранее "Страна" писала, что президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, несмотря на то, что ему советовали перевести страну на карантин, он пока это не делает. Глава государства решил, что сделает это "только тогда, когда нужно".

Также мы рассказывали, что в Беларуси не будут отменять празднование 75-летия Победы из-за коронавируса.

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