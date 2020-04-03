ММК имени Ильича в марте нарастил выпуск проката на 19%

Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича (ММК имени Ильича), входящий в горно-металлургическую монополию Рината Ахметова “Метинвест”, в марте увеличил производство проката на 19,2%, до 317 тыс. т, по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщил Интерфакс-Украина.

Производство стали за месяц увеличилось на 15,7%, до 376 тыс. т, а чугуна − на 35%, до 428 тыс. т.

В первом квартале комбинат увеличил выпуск проката на 2,7%, до 873 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Производство стали увеличилось на 8,7%, до 1,051 млн т. Выпуск чугуна, напротив, сократился на 3%, до 1,091 млн т, по сравнению с январем-мартом 2019 года.

По итогам 2019 года ММК им. Ильича увеличил выпуск проката на 15%, до 3,337 млн т, по сравнению с предыдущим годом. Производство стали за год выросло на 10%, до 3,562 млн т, а чугуна — снизилось на 1%, до 4,453 млн т.

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