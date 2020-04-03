Прогноз курса на следующую неделю

Торги на межбанковском валютном рынке открылись в понедельник 30 марта на отметке 27,95/28,20 гривен (соответственно, «бид»/«оффер»). Политическая неопределенность и напряженность отчетливо ощущались и на валютном рынке. К 15:10 котировки на межбанке выросли до 28,10/28,15 гривен. Национальный банк в понедельник на рынке не появился, предоставив покупателям и продавцам возможность договариваться самостоятельно. Незадолго до полуночи стало известно, что скандальные изменения в Закон о регулировании рынка земли проголосованы. Несмотря на неоднозначность данной новости, у многих она ассоциировалась именно с тем, что теперь МВФ выдаст кредит, а значит, дефолта можно будет избежать. Поэтому во вторник утром котировки устремились вниз, и Национальный банк, который неделей ранее только продавал, вышел с интервенцией на покупку валюты. Сначала регулятор покупал доллары по 27,58 гривен, затем понизил цену до 27,52. Всего за вторник НБУ купил 64 млн. долларов. В среду активной покупкой валюты занялся Citibank, действующий в интересах компаний-нерезидентов, которые активно конвертировали гривну, полученную от погашения ОВГЗ. В четверг Citibank снизил активность, и курс опять пошел вниз. Нацбанк вышел с покупкой валюты по 27,50 гривен и купил еще 34 млн.долларов. Но самое интересное ждало рынок в пятницу: до обеда на рынке количество продавцов валюты превышало число желающих купить в несколько раз! Национальный банк понизил цену выкупа до 27,39 гривен, а затем – до 27,35 гривен. Но даже по такой цене он купил за торговую сессию 150 млн. долларов. Всего же за неделю НБУ пополнил тающие золотовалютные резервы на 248 млн. долларов, не продав при этом ни одного цента. Закрыли неделю на уровне 27,42/27,46 гривен – на 65 копеек на позиции «бид» и на 72 копейки на позиции «оффер» ниже, чем неделей ранее.

Наличный доллар на уходящей неделе четко отработал первый возможный сценарий: после известия о принятии «законов для МВФ» доллар пошел вниз как на безналичном, так и на наличном рынке. Для сравнения: утром понедельника 30 марта доллар в столице продавали по 28,40-28,45 гривен, а к вечеру пятницы его цена снизилась до 27,40-27,45 гривен. Как видим, снижение оказалось чуть сильнее ожидаемого. Утром пятницы отдельные оптовые обменки Киева продавали доллар даже по 27,35-27,36 гривен, но такая цена привлекла много желающих купить и продержалась недолго. Утром субботы 4 апреля опять наблюдается снижение цены наличного доллара из-за падения спроса на выходных. На ситуацию на наличном валютном рынке повлияли также два проведенных Национальным банком аукциона по распределению между системными банками наличных долларов.

Евро на международном валютном рынке FOREX на уходящей неделе опять ушел в затяжное пике после стремительного роста неделей ранее. С отметки 1,1142 доллара за один евро он опустился до 1,0771 доллара: падение составило 371 пункт. Закрыли неделю на отметке 1,0806 – на 336 пунктов ниже, чем неделей ранее. В Украине падение евро на FOREX наложилось на укрепление гривны к доллару, что существенно усилило снижение цены наличного евро. Так, если утром понедельника 30 марта евро в столице продавали по 31,20-31,25 гривен, то к вечеру пятницы евро подешевел до 29,50-29,55 гривен, т.е. на 1,70 гривны.

Российский рубль на уходящей неделе укрепился с 80,25 до 76,38 рублей за доллар после того, как стало известно о намеченных на 6 апреля переговорах стран, входящих в ОПЕК+. После недолгой, но бурной «нефтяной войны» пришло понимание, что надо договариваться. Нефть отреагировала на это известие бурным ростом. Так, популярная марка Brent менее чем за двое суток взлетела с 25,36 до 36,15 долларов за баррель, подорожав более чем на 40%. Закрыли неделю на отметке 76,57 рублей за доллар. В Украине российский рубль в течение недели подешевел на 15 копеек - с 3,55-3,60 до 3,40-3,45 гривен за 10 российских рублей: закрытие границы с Россией привело к резкому падению спроса на наличную российскую валюту.

Что же ожидает доллар, евро и рубль на следующей неделе?

Позитив от принятия «МВФовских законов» уже полностью отражен в цене, и укрепляться далее только на этом гривне будет уже тяжело. В действие вступают другие факторы: с одной стороны, сезонные работы вынудят аграриев продать часть валютных запасов. С другой, уменьшение спроса на импортные товары в связи с карантином и вызванным им падением доходов населения может снизить спрос на валюту – как наличную, так и безналичную. Однако и экспорту придется несладко: из-за остановки производственных мощностей в других странах снижается спрос на продукцию наших металлургов и химиков. Единственной стабильной статьей экспорта остается продукция аграриев. Но сможет ли одна отрасль обеспечить потребность всей страны в валюте на фоне растущего вывода валюты компаниями-нерезидентами? Вопрос риторический. И тем не менее, шанс подешеветь до 27,20-27,25 гривен у наличного доллара есть. Верхняя граница на следующей неделе ожидается в районе 27,80-27,85 гривен. Если, конечно, не произойдут какие-то форс-мажорные события.

Курс евро в Украине будет ориентироваться на мировой валютный рынок FOREX и колебания доллара к гривне. После столь резкого падения и уже третьего за последний месяц изменения направления движения очевидно, что волатильность евро будет возрастать. Возможный диапазон колебаний евро в мире сдвигаем вниз до 1,0680-1,1060 доллара за евро. В Украине наличный евро будут продавать по цене от 29,05 до 30,05 гривен за один евро.

Что касается курса российского рубля, его цена будет зависеть от того, состоится ли намеченная на 6 апреля встреча стран-участников ОПЕК+, смогут ли они выработать единую политику и договорятся ли о снижении ежедневных объемов добычи нефти. В случае, если это все произойдет, рубль будет торговаться в диапазоне 75,00-78,00 рублей за доллар. В противном случае существует вероятность, что он опять подешевеет до 80,00-81,25 рублей за доллар. В Украине наличный рубль будут продавать по цене 3,40-3,60 гривен за 10 российских рублей.