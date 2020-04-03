Тревожные мысли могут повышать температуру и снижать иммунитет ВИДЕО

В четверг на горячей линии «Вести. Люди» был психиатр и психотерапевт Спартак Суббота. Мы приводим главные тезисы из этого интервью.

О настроении в обществе

— В обществе сейчас превалируют недоумение и тревога. Не депрессия, а именно недоумение и тревога, потому что депрессия будет обязательно, но позже. Когда уже люди столкнутся с трудностями, особенно финансового характера. Дело в том, что тревога связана с тем, что люди не понимают, что будет дальше. Если страх — это какое-то предметное явление, когда мы боимся конкретно чего-то, то тревога — это когда страх беспредметный. Люди не знают, чего ожидать, не понимают, что будет происходить.

О болезни от мыслей

— У меня в практике сейчас из 100% поступающих новых пациентов, около 40% — люди с ипохондрией, тревогой о здоровье и с генерализованной тревогой. Генерализованное тревожное расстройство — это страх неизвестности и страх неопределенности.

Это работает как самосбывающееся пророчество. Когда человек ищет у себя симптомы, он тревожится. Когда человек тревожится, у него выделяются катехоламины, а конкретно, адреналин, норадреналин и кортизол. Адреналин учащает сердцебиение, дает симптоматику тахикардии и утомляемость мышц. Норадреналин расслабляет гладкую мускулатуру, то есть у человека начинается одышка, а кортизол вызывает увеличение температуры. И что происходит? Человек тревожится, замеряет температуру, у него температура 37,1. Такое при тревоге — нормальное явление. Ему кажется, что он заболел, он начинает интерпретировать новые симптомы, из-за этого уровень тревоги растет. Уровень адреналина, норадреналина и кортизола снова растет, температура становится еще выше. В итоге реально снижается клеточный иммунитет, человек заболевает.

О карантине

— Стоит пересматривать свои убеждения и все-таки проявлять лояльность к мерам карантина. Потому что последствия будут, и мы их очень скоро увидим. Стоит сказать, что не все народы так паникуют: например, в Британии вполне спокойно относятся к ограничительным мероприятиям. У нас народ не так защищен финансово и законодательно, как защищены граждане в других странах, в той же Европе. Люди там гораздо меньше переживают о последствиях карантина, чем наши граждане здесь.

О панике

- Люди паникуют и очень боятся по поводу того, как сложится их жизнь впоследствии. Потому что многие потеряли работу, некоторые — контакты с людьми, Например, в рамках когнитивно-поведенческой терапии при депрессивных периодах мы всегда даем поведенческую активацию. Что это такое? Это мы говорим, что нужно увеличить ресурсную активность — походы в кино, прогулки, общение с друзьями… Сейчас же человек с депрессивным эпизодом вынужден пить антидепрессанты.

О конфликтах в семье

- Сейчас очень часто обращаются с конфликтами в кругу семьи. Если раньше из 50 обращений на эту тему было одно, то сейчас из 30 — два. Связано это с тем, что люди постоянно находятся вместе, в режиме 24/7. А это совсем не то, на что они рассчитывали, когда знакомились.

О переоценке ценностей

— После карантина переоценка ценностей будет однозначно. Те люди, с которыми мы раньше дружили, общались, сейчас они потеряют ценность, в связи с тем, что они просто, возможно, не звонили нам на протяжении долгого времени, не интересовались. Увеличится количество разводов — прогнозирую рост на 30%. А вот беби-бума не будет. Возможен также рост агрессии в обществе после карантина. Люди сейчас становятся гораздо агрессивнее и раздражительнее из-за экономической составляющей, не более.

Об изоляции

— Без последствий для психики можно высидеть дома хоть год, если все блага будут сохранены: базовые потребности выполнены, будет уверенность в завтрашнем дне (работа за ними остается). Если уровень жизни меняется, то без последствий для психики — это четыре месяца.

Об ошибках власти

- Не допускает ошибки только тот, кто ничего не делает. Наша власть стопроцентно допускает ошибки, но только потому, что много делает. Условно, из десяти принятых ими решений — два могут быть неудачными, но остальные восемь очень хорошо реализуются.

После карантина отношение к власти изменится, и, к сожалению, в худшую сторону. И это будет ошибка. Все слышат, как плохо в Италии, но люди не понимают, насколько плохо. И не осознают, что все, что делается сейчас, для их же блага. Люди же будут винить государство в том, что не позаботилось об их доходах.

О самовнушении

— Если заниматься самовнушением, каждый день перед зеркалом себе говорить: «Я такой хороший», «Я сильный», «Все пройдет» — это не поможет. Плохая стратегия — говорить себе, что все будет плохо. Но и говорить себе, что все будет хорошо, — это тоже не особо работает. Лучше выбрать «У меня получится преодолеть эти трудности».

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