Трамп объяснил, почему не собирается носить защитную маску

Президент США Дональд Трамп отреагировал на рекомендации федеральных органов здравоохранения обязательно носить защитные маски, чтобы не допустить передачу вируса. Однако в Белом доме назвал эти рекомендации чисто добровольными. Трамп заявил, что он не будет носить маску, передает Reuters.

При этом он подчеркнул, что чувствует себя хорошо и не видит необходимости ходить в маске, респираторе и т.д.

"С масками это будет действительно добровольно. Хотите – делаете это, не хотите – не делаете", - прокомментировал Дональд Трамп.

Органы здравоохранения США отметили, что многие врачи и медсестры, у которых не было достаточного количества медицинских масок и других средств защиты, заразились коронавирусом.

Напомним, сейчас США лидирует по заболеваемости коронавирусом. На сегодня, 4 апреля, в стране зафиксировали 273 880 инфицированных и 7087 смертных случаев.

Как заявил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, город - эпицентр пандемии в США и имеет всего несколько дней, чтобы подготовиться к худшей из вспышек. На Нью-Йорк приходится четверть смертей из 7000 всех жертв в США.

Всего в мире Covid-19 заразились 1 094 099 человек, скончались 58 756. По состоянию на утро 4 апреля в Украине лабораторно подтверждено 1096 случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. 28 человек умерли.