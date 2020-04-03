Минздрав Италии объяснил высокую смертность от коронавируса

Ведомство указало, что сезонные респираторные заболевания в ноябре-январе пожилые итальянцы перенесли гораздо легче, чем обычно из-за теплой погоды.

По статистике, в Италии от гриппа каждый год умирают около 8 тыс. человек, однако в этом году этот показатель оказался ниже: в северных провинциях на 6%, в южных на 3%.

В результате позднее жители страны, находящиеся в группе риска в период эпидемии гриппа, столкнулись с коронавирусом, от которого начали погибать.

По данным ресурса Worldometers, отслеживающего информацию о заболеваемости COVID-19, в Италии ко 2 апреля заразились коронавирусом более 110 тыс. человек, скончались порядка 13 тыс. По смертности страна занимает первое место в мире.

31 марта сообщалось, что у жителей итальянской провинции Феррара заподозрили наличие иммунитета к новому типу коронавируса. В этом регионе страны практически нет зараженных COVID-19.

Вспышка тяжелого респираторного заболевания COVID-19, вызываемого новым типом коронавируса SARS-COV-2 впервые была зарегистрирована в китайском Ухане в конце декабря. К настоящему моменту вирус распространился в большинстве стран мира.