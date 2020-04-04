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Сегодня, 19:00

В Китае возобновилась работа общественного транспорта, прерванная из-за эпидемии

Категория: Новости

В Китае возобновилась работа общественного транспорта, прерванная из-за эпидемии

Пекин, В Китае полностью восстановлена работа наземного общественного транспорта и городского рельсового транспорта, которая была временно приостановлена в результате вспышки новой коронавирусной пневмонии COVID-19, сообщило в субботу Министерство транспорта КНР.

По состоянию на 3 апреля с.г. все города окружного и уездного уровня страны возобновили пассажирские перевозки наземным общественным транспортом, в то время как все города числом 41, где доступен городской рельсовый транспорт, также возобновили его эксплуатацию.

В Государственном комитете по делам здравоохранения КНР в субботу заявили о получении сообщений о 19 новых подтвержденных случаях заболевания COVID-19 за пятницу, 18 из них были завезены из-за рубежа. Новый случай локального заражения был зарегистрирован в пров. Хубэй /Центральный Китай/.



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