Кабмин дал возможность украинцам поглубже залезть в долги

Правительство разрешило бизнесу во время карантина продавать автозапчасти и домашнюю птицу, а также разблокировал работу ломбардов и кредитных союзов. Об этом говорится в решении Кабмина.

Теперь, во время карантина разрешено:- продажу запчастей для транспортных средств, в том числе для тракторов и другой с/х техники;- продажу суточного молодняка домашней птицы;- функционирование всех видов финансовых учреждений, в том числе ломбардов и кредитных союзов.

Также правительство рекомендует работать аптекам круглосуточно, а ритейлерам допускать посетителей в торговые залы, в расчете не более одного посетителя на 10 квадратных метров площади, с соблюдением 1,5 метрового расстояния между людьми.

“Принятые изменения смягчают условия ведения бизнеса, активизируют аграрные компании для проведения весенней посевной кампании, упрощают доступ населения к финансовым ресурсам и усиливают выполнения введенных противоэпидемических мероприятий”, — прокомментировал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

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