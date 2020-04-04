Заразившийся COVID-19 врач покончил с собой

Врач французского футбольного клуба «Реймс» Бернар Гонсалес, пополнивший ряды медиков, заразившихся коронавирусом, покончил с собой после того, как его тест на COVID-19 показал положительный результат.

Сообщается, что медику было 60 лет. Гонсалес соблюдал режим самоизоляции у себя дома вместе с супругой. Она тоже заразилась коронавирусом.

По данным издания, мотивы своего поступка Гонсалес объяснил в записке. Однако мэр города Реймса Арно Робине отказался раскрывать ее содержание.

В конце марта сообщалось, что заразившаяся коронавирусом 34-летняя медсестра из итальянского города Монца покончила с собой. С 10 марта она находилась в карантине из-за того, что у нее появились симптомы коронавирусной инфекции. После того как тест на заболевание показал положительный результат, женщина покончила с собой. Она опасалась, что заразила других.