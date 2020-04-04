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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

В Запорожье общественный транспорт продолжит работу вопреки запрету Кабмина

Категория: Новости

В Запорожье общественный транспорт продолжит работу вопреки запрету Кабмина

Мэр Запорожья Владимир Буряк заявил, что общественный транспорт в областном центре будет работать и в дальнейшем, несмотря на постановление Кабинета министров. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«По информации Министерства здравоохранения, рекомендуется запретить работу транспорта, кроме трамваев и троллейбусов. Понимаю, что такая вынужденная мера, наверное, правильная. Но я знаю, что медикам, коммунальщикам, работникам магазинов, аптек и вообще тем, кто не имеет возможности работать дистанционно, нужно как-то добираться на работу»,
 — написал Буряк.
Мэр указал, что после консультаций с юристами он принял решение, чтобы весь транспорт 6 апреля вышел на маршруты.

«Еще раз: завтра большие автобусы, маршрутки, трамваи и троллейбусы будут работать, как и раньше»,
 — заверил Буряк.

По словам городского головы, в общественный транспорт будут пускать только тех пассажиров, у которых будут в наличии средства индивидуальной защиты.

Ранее в Кабинете министров Украины утвердили новые ограничительные меры по борьбе с коронавирусом.


Источник: АиФ



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