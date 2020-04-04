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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Королева Британии обратилась к нации в связи с коронавирусом

Категория: Новости / Политика

Королева Британии обратилась к нации в связи с коронавирусом

Королева Великобритании 93-летняя Елизавета II обратилась к нации в связи с ситуацией распространения коронавируса. Об этом сообщает BBC News.

Во время своего обращения к британцам, она заявила, что страна “преуспеет” в борьбе с пандемией коронавируса, но признала, что может случиться “еще многое”, прежде чем в страну “вернется нормальная жизнь”.

Она попросила британцев не нарушать карантинных мер. По ее словам, Соединенное Королевство обязательно справится с пандемией.

“Сохраняйте свою решимость и не теряйте чувство юмора”,
 – сказала Елизавета II.

Королева поблагодарила тех, кто остается дома в изоляции, чтобы помешать распространению коронавируса. Она также высоко оценила самоотверженные действия врачей и ученых.

“Мы объединяем усилия со всеми народами по всему миру, используя выдающиеся достижения науки и инстинктивное стремление к исцелению,
 – сказала она. – 
Мы добьемся успеха, и этот успех будет принадлежать каждому из нас”.

Ее Величество отметила, что нынешняя ситуация напоминает ей 1940-й год, когда она вместе с покойной сестрой Маргарет разговаривала из Виндзорского замка с детьми, эвакуированными из-под немецких бомбежек.


Источник: БУКВЫ



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