Королева Британии обратилась к нации в связи с коронавирусом

Королева Великобритании 93-летняя Елизавета II обратилась к нации в связи с ситуацией распространения коронавируса. Об этом сообщает BBC News.
Во время своего обращения к британцам, она заявила, что страна “преуспеет” в борьбе с пандемией коронавируса, но признала, что может случиться “еще многое”, прежде чем в страну “вернется нормальная жизнь”.
Она попросила британцев не нарушать карантинных мер. По ее словам, Соединенное Королевство обязательно справится с пандемией.
Королева поблагодарила тех, кто остается дома в изоляции, чтобы помешать распространению коронавируса. Она также высоко оценила самоотверженные действия врачей и ученых.
Ее Величество отметила, что нынешняя ситуация напоминает ей 1940-й год, когда она вместе с покойной сестрой Маргарет разговаривала из Виндзорского замка с детьми, эвакуированными из-под немецких бомбежек.