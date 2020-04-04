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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

На Донбассе боевики усилили обстрелы

Категория: Новости / Политика

На Донбассе боевики усилили обстрелы

За прошлые сутки, 5 апреля, боевики 13 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один военнослужащий получил ранения, сообщили в пресс-центре ООС.

"5 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня, дважды применив при этом запрещенное Минскими договоренностями вооружение. В течение суток противник открывал огонь по позициям Объединенных сил из минометов калибров 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия",
 – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано 11 обстрелов.


Источник: СЕГОДНЯ



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