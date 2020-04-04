В Одесской области малолетний ребенок гулял по городу без присмотра, пока мать пила

В Белгороде-Днестровском во время патрулирования города копы заметили одинокого 5-летнего ребенка, который не знал своего адреса: его вернули бабушке, потому что мать была пьяна. Об этом сообщили в ГУНП Одесской области.

Ребенок не мог назвать ни своего имени, ни адреса, где живет. Патрульные выяснили место проживания ребенка. Оказалось, что его мать находится на учете в социальной службе для семей, которые оказались в тяжелых обстоятельствах. Мальчика пришлось передать бабушке – к приходу патрульных его мать была в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас выясняется, почему 5-летний ребенок оказался на улице без сопровождения взрослых. Решается вопрос об открытии административного производства из-за неисполнения родителями своих обязанностей по воспитанию ребенка,

– говорится в сообщении.