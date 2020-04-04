Актер Марк Хэмилл опубликовал письмо-прощание со "Звездными войнами"

Исполнитель роли Люка Скайуокера Марк Хэмилл опубликовал в своем Twitter эмоциональное письмо, в котором он обратился к фанатам и попрощался со "Звездными войнами". Это письмо является одним из бонусов и вложено в коробку с изданием всех девяти фильмов из серии "Звездные войны" на 27 дисках.

"Несколько мыслей о том, как одна эпоха заканчивается, а другая начинается…",

- написал Хэмилл в Twitter.

В частности, в письме актер выделил талант своих коллег — Харрисона Форда и ушедшей из жизни Кэрри Фишер. А также привел слова Фишер о том, что "Звездные войны" сделали семьей все сообщество: как поклонников франшизы, так и тех, кто принимал участие в создании фильмов фантастической саги.

"Какое же это было невероятное приключение.

Когда в 1976 году Кэрри, Харрисон и я пробовались на роли в фильме, который тогда назывался "Приключения Люка Старкиллера, записанные из Журнала Виллсов, Сага I: Звездные войны" невозможно было предвидеть, какие невероятно богатые и насыщенные приключения будут начаты этим скромным фантастическим фильмом, вдохновившим еще восемь глав, призванных рассказать историю Скайуокера. Для многих из вас путешествия с нами начались 40 лет назад, когда "Звездный войны" вошли в вашу жизнь из кресел всего пары дюжин кинотеатров, которые показали их в день релиза. Что касается остальных, то вы подключились к нам позже, посмотрев трагическую сагу о юном Анакине или вместе с целиком новым поколением героев в трилогии сиквелов.

Как однажды сказала Кэрри: "Звездные войны" прежде всего о семье, и о том, что все мы превратились в одно огромное сообщество, которое разделяет общий опыт этих историй и те фундаментальные ценности, которые они пробуждают в нас. Будь вы новичком в "Звездных войнах" или ССФ (супер-страстным фаном), я глубоко благодарен вам за тот не иссякающий энтузиазм и преданность Далекой-далекой Галактике Джорджа Лукаса, который будет только продолжать расти благодаря новым рассказчикам, создающим еще более обширную галактику наполненную героями, злодеями, экшеном, романтикой, и, конечно же, Силой.

Да пребудет с вами Сила... всегда", - говорится в письме.