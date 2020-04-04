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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

У дома премьер-министра Японии задержали женщину с топором

Категория: Новости / Происшествия

У дома премьер-министра Японии задержали женщину с топором

На территории возле резиденции премьер-министра Японии Синдзо Абэ задержали неизвестную женщину с топором. Она арестована за попытку проникновения в жилище политика. Об этом стало известно 6 апреля.

"В воскресенье 26-летняя женщина была арестована за то, что она якобы ворвалась в частную резиденцию премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Токио",
 - говорится в сообщении.
Так, сотрудники патрульной полиции обнаружили женщину на территории резиденции премьера в столичном районе Томигая. По данным источников, в сумке женщины нашли топор и аэрозоли с горючими жидкостями.

Детали инцидента, а также мотивы женщины устанавливаются. Однако сообщается, что у женщины были не очень хорошие отношения с родителями, и она хотела быть арестованной, попав в резиденцию премьера.

Сообщается, что премьер Абэ был дома, когда произошел инцидент, а женщина была задержана сотрудниками полиции после того, как датчик безопасности активировался после ее вторжения.

 


Источник: ВЕСТИ



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