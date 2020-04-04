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  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

В Слуге народа ожидают окончание карантина в мае

Категория: Новости / Политика

В Слуге народа ожидают окончание карантина в мае

Действующие ограничения в Украине установлены до 24 апреля, но Корниенко считает, что карантин продлят. Введенный из-за коронавируса карантин в Украине может завершиться не раньше чем в середине мая, считает лидер партии Слуга народа Александр Корниенко.

"Я сейчас отталкиваюсь не от какой-либо официальной информации от замминистра Виктора Ляшко, министра здравоохранения или премьер-министра. Это скорее интуитивно, видя динамику и то, что карантинные меры действуют - у нас пока что чуть более пологая кривая заболеваемости по сравнению с другими европейскими странами. Учитывая то, что у нас все это началось позже, мы лучше подготовились по карантинным мерам. Поэтому есть такие осторожные надежды, что примерно в середине мая все это закончится",
 - сказал нардеп.

Как известно, действующие ограничения в Украине установлены до 24 апреля. Изначально карантин вводился до 3 апреля, но был продлен.

С сегодняшнего дня в Украине вступили в силу дополнительные ограничительные меры.


Источник: Корреспондент



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