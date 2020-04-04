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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

В Киеве запустили пилотный проект IT-академии: обучение бесплатное

Категория: Новости / Наука и образование

В Киеве запустили пилотный проект IT-академии: обучение бесплатное

Украинский IT-рынок нуждается в 40 тысячах новых специалистов. Но современная образовательная система в Украине не может обеспечить нужного притока высококвалифицированных программистов. Поэтому в Киеве запустили пилотный проект по переориентации и обучению IT, сообщили на сайте Минцифры.

Частично решить эту проблему может профессиональная переориентация. Ведь много талантливых людей получили в свое время специальности, которые уже не востребованы на современном рынке и именно IT-сфера может стать для них новым местом работы. Пилотный проект поможет любому желающему оценить свой потенциал IT-специалиста, выбрать и получить соответствующую специальность,
 - говорится в сообщении.

Соответствующий Меморандум о сотрудничестве подписали Министерство цифровой трансформации Украины, Государственный центр занятости Украины, Ассоциация "IT Ukraine", Компьютерная Школа Hillel, Компьютерная Академия ШАГ, Ассоциация образовательных инициатив ITEC и Академия обучение ИТ-ITEA.


Источник: КП в Украине



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