В Киеве запустили пилотный проект IT-академии: обучение бесплатное

Украинский IT-рынок нуждается в 40 тысячах новых специалистов. Но современная образовательная система в Украине не может обеспечить нужного притока высококвалифицированных программистов. Поэтому в Киеве запустили пилотный проект по переориентации и обучению IT, сообщили на сайте Минцифры.

Частично решить эту проблему может профессиональная переориентация. Ведь много талантливых людей получили в свое время специальности, которые уже не востребованы на современном рынке и именно IT-сфера может стать для них новым местом работы. Пилотный проект поможет любому желающему оценить свой потенциал IT-специалиста, выбрать и получить соответствующую специальность,

- говорится в сообщении.

Соответствующий Меморандум о сотрудничестве подписали Министерство цифровой трансформации Украины, Государственный центр занятости Украины, Ассоциация "IT Ukraine", Компьютерная Школа Hillel, Компьютерная Академия ШАГ, Ассоциация образовательных инициатив ITEC и Академия обучение ИТ-ITEA.