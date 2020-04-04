В Киеве запустили пилотный проект IT-академии: обучение бесплатное

Украинский IT-рынок нуждается в 40 тысячах новых специалистов. Но современная образовательная система в Украине не может обеспечить нужного притока высококвалифицированных программистов. Поэтому в Киеве запустили пилотный проект по переориентации и обучению IT, сообщили на сайте Минцифры.
Соответствующий Меморандум о сотрудничестве подписали Министерство цифровой трансформации Украины, Государственный центр занятости Украины, Ассоциация "IT Ukraine", Компьютерная Школа Hillel, Компьютерная Академия ШАГ, Ассоциация образовательных инициатив ITEC и Академия обучение ИТ-ITEA.