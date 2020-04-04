В начале июня 2020 года в Одессе откроется обновленный участок Трассы здоровья под Французским бульваром, который был огорожен почти 10 лет.

Напомним, в 2010 году участок перекрыли в связи с возведением пятизвездочной гостиницы Swissotel и должны были открыть в 2014, но, из-за экономического кризиса строительство затянусь еще на несколько лет. И вот наконец, этим летом, Трасса здоровья вернется на свое законное место. В компании-инвесторе «Жилстройсервис-2» уверяют, что делает все, чтобы успеть завершить работы до начала курортного сезона в городе.

Сегодня ведутся усиленные работы по восстановлению Трассы здоровья, а также, по строительству обновленного спуска к трассе со стороны Французского бульвара.

На эти работы компания-инвестор потратила почти 6 миллионов гривен. Утверждается, что это будет самый красивый спуск к морю, который есть сегодня в Одессе. В курортный сезон по спуску ежедневно спускаются тысячи человек, ведь прямо под ним расположены десятки пляжей, да и до любимой туристами Аркадии всего 500 метров.

Проект был полностью разработан и утвержден совместно с руководством города, были учтены все пожелания громады. На спуске предусмотрена большая пешеходная зона и дорожка для велосипедистов. Уже установлено освещение. На стенах будут нарисованы картины самых известных мировых художников.

Примечательно, что данный спуск не ремонтировался последние 40 лет. Из-за отсутствия дорожного покрытия, люди часто травмировались, особенно в зимний период, а из-за отсутствия освещения, на спуске произошло не одно криминальное происшествие. С этих пор этот участок будет оборудован новейшей системой видеонаблюдения с системой распознавания лиц. Также, инвестор восстанавливает Трассу здоровья и переносит ее на родное место. Как и было обещано, под Трассой здоровья был проложен тоннель, так что обслуживающий транспорт никогда не станет помехой для отдыхающих. Дело в том, что все эти годы, пока велось строительство, отрезок Трассы здоровья длиной 200 метров, вынуждено проходил на чужом земельном участке, поэтому после возвращения Трассы на ее законное место, горожанам не придется больше делать крюк и обходить данную зону с неудобствами.

На восстановление данного отрезка Трассы здоровья длиной почти 200 метров, компания-инвестор выделила еще 4 миллиона гривен личных средств. На этом участке дополнительно появится игровая зона для детей, будут оборудованы места отдыха и спортивная площадка, также будет открыто эко-кафе с большой террасой с видом на море, в котором смогут отдыхать спортсмены и просто прогуливающиеся горожане.

Напоминаем, что абсолютно все средства на восстановление близлежащей инфраструктуры тратит компания-инвестор со своего личного бюджета. Все проекты согласованы с городской громадой, а качество исполнения контролируется лично мэром Геннадием Трухановым.