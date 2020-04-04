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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

В Италии от коронавируса вылечилась 104-летняя женщина

Категория: Новости

В Италии от коронавируса вылечилась 104-летняя женщина

104-летняя итальянка, пережившая пандемию испанского гриппа и две мировые войны, стала старейшим человеком в мире, который выздоровел от коронавируса. 

Последние годы Ада Занусси жила в доме престарелых в городе Лессоне, в районе Биелла на севере Италии, где ранее было зафиксировано 20 летальных случаев от коронавируса.

В начале марта 2020-го женщине стало плохо, у нее была лихорадка и рвота. 17 марта тест на COVID-19 дал положительный результат.

Как сообщает лечащий врач Ады, сейчас она уже выздоровела и благополучно восстанавливается после болезни, не теряя "ясность ума".


Источник: Ліга



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