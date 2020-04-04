Ученые обнаружили уникальные артефакты времен римской империи

Во время раскопок в деревне Лонг Мелфорд, что на территории графства Суффолк в Великобритании, ученые обнаружили более двух с половиной тысяч предметов. Большая часть находок сохранилась со времен Римской империи, но есть и более поздние артефакты.
"При римлянах здесь был довольно крупный населенный пункт. Мы знаем, что жители Лонг Мелфорда времен Римской империи занимались торговлей, и новые артефакты подтверждают этот факт. Одна из самых впечатляющих находок — инструмент из овечьей кости, который, как мы предположили, использовался как ткацкая бобина. На инструменте присутствует маркировка, которая указывала на конкретный вид пряжи. Ничего подобного не обнаруживалось прежде",— рассказывают британские археологи, отмечая, что в Лонг Мелфорде нашли тысячи фрагментов керамики, фрагменты костей овец и крупного рогатого скота, украшения, грузы для весов, и так далее. Многие из предметов были привезены издалека — в частности, из Германии, Испании и Франции.