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  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

Ученые обнаружили уникальные артефакты времен римской империи

Категория: Новости / Загадки, проекты, открытия

Ученые обнаружили уникальные артефакты времен римской империи

Во время раскопок в деревне Лонг Мелфорд, что на территории графства Суффолк в Великобритании, ученые обнаружили более двух с половиной тысяч предметов. Большая часть находок сохранилась со времен Римской империи, но есть и более поздние артефакты.

"При римлянах здесь был довольно крупный населенный пункт. Мы знаем, что жители Лонг Мелфорда времен Римской империи занимались торговлей, и новые артефакты подтверждают этот факт. Одна из самых впечатляющих находок — инструмент из овечьей кости, который, как мы предположили, использовался как ткацкая бобина. На инструменте присутствует маркировка, которая указывала на конкретный вид пряжи. Ничего подобного не обнаруживалось прежде",
 — рассказывают британские археологи, отмечая, что в Лонг Мелфорде нашли тысячи фрагментов керамики, фрагменты костей овец и крупного рогатого скота, украшения, грузы для весов, и так далее. Многие из предметов были привезены издалека — в частности, из Германии, Испании и Франции.


Источник: ЛЕНТА



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