Из Турции в Черноморск прибыл паром с 35 украинцами. Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы.
Отмечается, что в понедельник, 6 апреля, из Турции в Украину на пароме "Карасу - Черноморск" прибыли 35 наших соотечественников.
Граждане Украины смогли вернуться на родину при содействии Министерства иностранных дел, в частности генерального консульства Украины в Стамбуле. Всех прибывших обследовали врачи. Симптомов коронавируса обнаружено не было. После этого пограничники начали оформление пассажиров.
Все прибывшие подписали согласие на обязательную обсервацию в течение 14 дней. Место обсервации определит Одесская облгосадминистрация.
Пограничники также сообщают, что в Украину за сутки вернулись более 9 тысяч украинцев.
Известно, что за минувшие сутки из Украины выехали 4,6 тысяч человек, из них 1,4 тысяч иностранцы.