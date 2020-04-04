Роналду запустил челлендж для тренировки железного пресса

Нападающий "Ювентуса", звезда футбола Криштиану Роналду во время карантина из-за пандемии коронавируса запустил очередной челлендж "Кубок гостинной". Соответствующее видео появилось на странице спортсмена в Instagram в воскресенье, 5 апреля.

35-летний капитан сборной Португалии предложил своим поклонникам, находящимся на самоизоляции, присоединиться к челленджу, основанному на упражнении для укрепления мышц живота.

Футболист записал ролик, на котором сделал упражнение для пресса 142 раза за 45 секунд.

"Эй, ребята, у меня есть новый вызов для вас, чтобы оставаться активным: "Кубок гостиной". Можете ли вы побить мой рекорд? Покажите мне, что у вас получилось",

- написал Роналду.