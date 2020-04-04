В Виннице коронавирус обнаружили у профессора медицины

В Виннице, где по состоянию на утро 6 апреля зафиксировали 75 случаев коронавируса, инфекцию обнаружили у 29 медиков, среди которых – профессор из местного медицинского университета.

Все медработники заразились не от больных, а от собственных коллег, нарушивших условия карантина. В списке заболевших оказались сотрудники онкоцентра, 2-го родильного дома и других учреждений. Кроме того, в регионе заболели семеро детей.

Как сообщил ректор Винницкого медуниверситета Василий Мороз, у заболевшего сотрудника болезнь протекает в легкой форме.

"В университете приняли все меры для того, чтобы обезопасить других, проверены все, кто контактировал с заболевшим. Они находятся на самоизоляции",

– заверил он.

Напомним, ранее главный врач Ивано-Франковской центральной городской клинической больницы Тарас Масляк рассказал, что стоимость лечения одного инфицированного пациента составляет от 5 до 10 тысяч гривен.