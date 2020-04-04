В Киевской области 36-летний мужчина убил топором собственную мать

В селе Жердова Броварского района Киевской области, во дворе частного дома 36-летний мужчина убил собственную мать. Об этом сообщает отдел коммуникации полиций области. По данным правоохранителей, подозреваемый нанес жертве смертельный удар топором по голове. Соседи, которые стали свидетелями жестокого конфликта, вызвали полицию.

«В селе Жердова, во дворе частного дома 36-летний мужчина лишил жизни родную мать, нанеся удары топором по голове. От полученных травм 60-летняя женщина скончалась на месте происшествия»,

− говорится в сообщении.Как сообщают сотрудники полиции, 36-летнего злоумышленника задержали на месте преступления в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Топор изъяли следователи в качестве вещественного доказательства.

Мужчине объявлено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.