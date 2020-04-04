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  • Дата: Сегодня, 19:00
Сегодня, 19:00

В Одессе меньше половины работающих получили пропуска на транспорт

Категория: Новости

В Одессе меньше половины работающих получили пропуска на транспорт

Во время карантина одесситы получили 108,5 тысяч пропусков из 122,5 тысяч заявок. Об этом во время заседания оперативного штаба по противодействию Covid-19 сообщила директор департамента здравоохранения Елена Якименко.

Так, пропуска особого образца с приоритетной посадкой подучили 15 тысяч медработников, а вот остальным выдали обычные пропуска.

По данным программы соцэкономразвития города, в Одессе официально трудится 250 тысяч человек (не считая неофициально оформленных), из них только на половину подали заявки.

Это, с большой долей вероятности, говорит о количестве людей на карантине, которые временно не работают или на неком удаленном варианте службы. Также это видно по дорожному трафику на улицах.


Источник: УСИ



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