В Тернополе женщина не впустила мужа домой, так как он вернулся из Польши

Жительница Тернополя не пускала домой мужа, который вернулся из-за границы. Она выгнала его, аргументируя это тем, что боится китайского вируса нового типа. Мужчине пришлось ночевать на улице, однако утром он обратился в полицию. Об этом сообщает пресс-служба местных правоохранительных органов.

"Вернувшись из заработков в Польше, он хотел самоизолироваться дома на две недели в собственной квартире. Сотрудники полиции направили мужчину в одно из медицинских учреждений, предназначенных для таких граждан, которым негде пройти самоизоляцию по возвращении на территорию Украины",

- говорится в сообщении.

По состоянию на 9:00 6 апреля, в Украине 1319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев.