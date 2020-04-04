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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

В Тернополе женщина не впустила мужа домой, так как он вернулся из Польши

Категория: Новости / Происшествия

В Тернополе женщина не впустила мужа домой, так как он вернулся из Польши

Жительница Тернополя не пускала домой мужа, который вернулся из-за границы. Она выгнала его, аргументируя это тем, что боится китайского вируса нового типа. Мужчине пришлось ночевать на улице, однако утром он обратился в полицию. Об этом сообщает пресс-служба местных правоохранительных органов.

"Вернувшись из заработков в Польше, он хотел самоизолироваться дома на две недели в собственной квартире. Сотрудники полиции направили мужчину в одно из медицинских учреждений, предназначенных для таких граждан, которым негде пройти самоизоляцию по возвращении на территорию Украины",
 - говорится в сообщении.

По состоянию на 9:00 6 апреля, в Украине 1319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев.


Источник: КП в Украине



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