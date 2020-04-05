Бывший вице-президент ФИФА получил взятку за выбор России хозяйкой ЧМ-2018

Министерство юстиции США выпустило доклад, в котором вновь обвинило Россию в подкупе членов исполком ФИФА при голосовании за место проведения ЧМ-2018. Об этом сообщает сайт Минюста США.

Бывший вице-президент ФИФА Джек Уорнер получил взятку в размере 5 млн долларов за свой голос во время выборов страны-хозяйки чемпионата мира 2010 года. Также взятка была предложена Рафаэлю Сальгеро из Гватемалы.

В 2010-2011 годах Джек Уорнер получил в общей сумме 5 млн долларов, которые провели через офшорные счета более чем двадцатью переводами. В 2015 году Джек Уорнер за свои махинации был пожизненно отстранен от занятий футбола.

А вот при выборе Катара местом проведения ЧМ-2022 "заработали" бывший президент Бразильской конфедерации футбола Рикардо Тейшейра, бывший президент Южноамериканской конфедерации футбола Николас Леос из Парагвая. Последний в 2019 году скончался.