Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям

Смертельный вирус COVID-19 унес жизни тысяч людей во всем мире. Украина вслед за рядом других стран открыла свой «черный календарь» жертв пандемии.
По данным на 09:00 7 апреля, в Украине подтверждены 1462 случая COVID-19. Зафиксированы 45 случаев с летальным исходом и 28 случаев выздоровления пациентов.
Для удобства мы предлагаем статистику по областям в виде таблицы. Обращаем внимание, что данные указаны по состоянию на 09:00 7 апреля, поскольку Минздрав обновляет сведения по регионам один раз в сутки. Сведения об умерших попадают в таблицу после официального подтверждения властями, итоговые данные умерших и выздоровевших в таблице могут отличаться от суммарных по Украине.
|Область
|Заболевших
|Умерших
|Выздоровевших
|Винницкая область
|77
|Волынская область
|34
|2
|Днепропетровская область
|15
|4
|Донецкая область
|10
|1
|Житомирская область
|11
|2
|Закарпатская область
|38
|2
|Запорожская область
|41
|6
|Ивано-Франковская область
|160
|9
|1
|Киевская область
|97
|5
|3
|Кировоградская область
|53
|1
|Луганская область
|3
|Львовская область
|29
|3
|Николаевская область
|Одесская область
|30
|Полтавская область
|12
|Ровенская область
|40
|5
|2
|Сумская область
|51
|2
|Тернопольская область
|168
|3
|Харьковская область
|1
|Херсонская область
|13
|1
|Хмельницкая область
|10
|Черкасская область
|62
|1
|Черниговская область
|7
|1
|Черновицкая область
|247
|6
|9
|г. Киев
|253
|4
|ВСЕГО
|1462
|45
|28
|АР Крым
|26
|3
|За рубежом
|167
|5
|15
*Сведения из АР Крым будут публиковаться отдельной графой, поскольку они поступают от оккупационных властей полуострова и могут быть сознательно занижены властями страны-агрессора. Данные по Донецкой и Луганской областях приведены на основании статистики на подконтрольных Киеву территориях (без учета ОРДЛО). В графе «за рубежом» будет публиковаться информация об умерших и выздоровевших, поскольку отследить заразившихся физически невозможно.