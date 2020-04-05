Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям

Смертельный вирус COVID-19 унес жизни тысяч людей во всем мире. Украина вслед за рядом других стран открыла свой «черный календарь» жертв пандемии.

По данным на 09:00 7 апреля, в Украине подтверждены 1462 случая COVID-19. Зафиксированы 45 случаев с летальным исходом и 28 случаев выздоровления пациентов.

Для удобства мы предлагаем статистику по областям в виде таблицы. Обращаем внимание, что данные указаны по состоянию на 09:00 7 апреля, поскольку Минздрав обновляет сведения по регионам один раз в сутки. Сведения об умерших попадают в таблицу после официального подтверждения властями, итоговые данные умерших и выздоровевших в таблице могут отличаться от суммарных по Украине.

Область Заболевших Умерших Выздоровевших Винницкая область 77 Волынская область 34 2 Днепропетровская область 15 4 Донецкая область 10 1 Житомирская область 11 2 Закарпатская область 38 2 Запорожская область 41 6 Ивано-Франковская область 160 9 1 Киевская область 97 5 3 Кировоградская область 53 1 Луганская область 3 Львовская область 29 3 Николаевская область Одесская область 30 Полтавская область 12 Ровенская область 40 5 2 Сумская область 51 2 Тернопольская область 168 3 Харьковская область 1 Херсонская область 13 1 Хмельницкая область 10 Черкасская область 62 1 Черниговская область 7 1 Черновицкая область 247 6 9 г. Киев 253 4 ВСЕГО 1462 45 28 АР Крым 26 3 За рубежом 167 5 15

*Сведения из АР Крым будут публиковаться отдельной графой, поскольку они поступают от оккупационных властей полуострова и могут быть сознательно занижены властями страны-агрессора. Данные по Донецкой и Луганской областях приведены на основании статистики на подконтрольных Киеву территориях (без учета ОРДЛО). В графе «за рубежом» будет публиковаться информация об умерших и выздоровевших, поскольку отследить заразившихся физически невозможно.