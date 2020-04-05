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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям

Категория: Новости

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям

Смертельный вирус COVID-19 унес жизни тысяч людей во всем мире. Украина вслед за рядом других стран открыла свой «черный календарь» жертв пандемии. 
По данным на 09:00 7 апреля, в Украине подтверждены 1462 случая COVID-19. Зафиксированы 45 случаев с летальным исходом и 28 случаев выздоровления пациентов.

Для удобства мы предлагаем статистику по областям в виде таблицы. Обращаем внимание, что данные указаны по состоянию на 09:00 7 апреля, поскольку Минздрав обновляет сведения по регионам один раз в сутки. Сведения об умерших попадают в таблицу после официального подтверждения властями, итоговые данные умерших и выздоровевших в таблице могут отличаться от суммарных по Украине.

Область Заболевших Умерших Выздоровевших
Винницкая область 77    
Волынская область 34 2  
Днепропетровская область 15   4
Донецкая область 10 1  
Житомирская область 11 2  
Закарпатская область 38 2  
Запорожская область 41   6
Ивано-Франковская область 160 9 1
Киевская область 97 5 3
Кировоградская область 53 1  
Луганская область 3    
Львовская область 29   3
Николаевская область      
Одесская область 30    
Полтавская область 12    
Ровенская область 40 5 2
Сумская область 51 2  
Тернопольская область 168 3  
Харьковская область 1    
Херсонская область 13 1  
Хмельницкая область 10    
Черкасская область 62 1  
Черниговская область 7 1  
Черновицкая область 247 6 9
г. Киев 253 4  
ВСЕГО 1462 45 28
АР Крым 26   3
За рубежом 167 5 15

*Сведения из АР Крым будут публиковаться отдельной графой, поскольку они поступают от оккупационных властей полуострова и могут быть сознательно занижены властями страны-агрессора. Данные по Донецкой и Луганской областях приведены на основании статистики на подконтрольных Киеву территориях (без учета ОРДЛО). В графе «за рубежом» будет публиковаться информация об умерших и выздоровевших, поскольку отследить заразившихся физически невозможно.


Источник: ФАКТЫ



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