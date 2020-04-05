Украина готова проводить 30 тысяч тестов в неделю

Украина может делать более 30 тысяч тестов на неделю, однако пока необходимости в массовом тестировании нет. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Виктор Ляшко.

«Украина готова проводить сейчас 30 тыс. тестирований в неделю. В дальнейшем у нас запланированы мероприятия и стратегия развития тестирований, которая будет позволять проводить 80 тысяч тестирований на неделю. Сегодня у нас проводится около 1000 тестов в день - нет необходимости. Сегодня лаборатории недозагружены образцами»,

- рассказал Ляшко.По словам Ляшко, в дальнейшем планируется внедрять массовое тестирование.

«Но, опять же, должны рассматривать и оценивать способности системы здравоохранения, лабораторной сети и экономическое состояние нашей страны. Это все должно рассматриваться в комплексе. Мобильные бригады у нас также будут, и места для мобильного тестирования, когда можно приехать на автомобиле, сдать, также планируются»,

- отметил главный санитарный врач.