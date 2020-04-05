Министра здравоохранения Новой Зеландии наказали за нарушение карантина

Министра здравоохранения Новой Зеландии Дэвида Кларка понизили в должности из-за нарушения общенационального карантина. Во время карантина из-за пандемии коронавируса чиновник в обход карантинных мероприятий, поехал со своей семьей на пляж, который находится в 20 км от дома.

По словам премьер-министра Джасинды Ардерн, Кларк сообщил ей о случившемся и предложил свою отставку, назвав себя "идиотом".

"В обычной ситуации я бы уволила министра здравоохранения. То, что он сделал, было неправильно, и нет никаких оправданий. Но сейчас мой приоритет — это наша коллективная борьба против Covid-19... По этой причине, и только по этой причине, доктор Кларк сохранит свою позицию",

— заявила глава правительства Новой Зеландии.

Ардерн добавила, что он будет лишен должности, а также понижен в ранге в правительстве.

Согласно правилам карантина страны, разрешены поездки на собственных автомобилях только для покупки продуктов и вещей первой необходимости, лекарств. А выезды должны осуществляться только в районе проживания граждан.

По последним данным, в Новой Зеландии зарегистрировано 1160 случаев заражения коронавирусом, один человек умер.