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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Смерть от коронавируса в Кропивницком

Категория: Новости

Смерть от коронавируса в Кропивницком

Женщине, которая умерла от коронавирусной инфекции в Кропивницком, было 84 года. Об этом рассказали в пресс-службе Кировоградской областной государственной администрации. Пациентка попала в Центральную районную больницу 2 апреля.

"В больнице пациентка провела несколько дней. У нее возникло осложнение – легочная недостаточность. Женщина была подключена к аппарату ИВЛ, но, к сожалению, спасти ее не удалось. Вероятно, она инфицировалась в Украине. Эпидемиологическое расследование продолжается",
 – отметили в ОГА.

В Кропивницкой ЦРБ, где находилась на госпитализации женщина с COVID-19, дезинфекцию уже провели. Сейчас комиссия проводит расследование, как женщина попала в Кропивницкую ЦРБ, а также с кем она контактировала.

"Близким умершей проведут ПЦР-тестирование для выявления возможного заболевания коронавирусной инфекцией",
 – рассказал нам глава облгосадминистрации Андрей Балонь.

Напомним, согласно данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 09:30 7 апреля в стране официально зарегистрировано 1462 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, 28 человек выздоровели, 45 – умерли.

В Кировоградской области лабораторным методом подтверждено 53 случая инфицирования коронавирусом, среди которых один летальный.


Источник: СЕГОДНЯ



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