Смерть от коронавируса в Кропивницком

Женщине, которая умерла от коронавирусной инфекции в Кропивницком, было 84 года. Об этом рассказали в пресс-службе Кировоградской областной государственной администрации. Пациентка попала в Центральную районную больницу 2 апреля.
В Кропивницкой ЦРБ, где находилась на госпитализации женщина с COVID-19, дезинфекцию уже провели. Сейчас комиссия проводит расследование, как женщина попала в Кропивницкую ЦРБ, а также с кем она контактировала.
Напомним, согласно данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 09:30 7 апреля в стране официально зарегистрировано 1462 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, 28 человек выздоровели, 45 – умерли.
В Кировоградской области лабораторным методом подтверждено 53 случая инфицирования коронавирусом, среди которых один летальный.