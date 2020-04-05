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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

Власти Одессы рассказали, как проходит дезинфекция домов

Категория: Новости

Власти Одессы рассказали, как проходит дезинфекция домов

Директор департамента городского хозяйства Одесского городского совета Дмитрий Жеман рассказал, как проходит дезинфекция домов и подъездов в городе с целью профилактики заболевания коронавирусом COVID-19.

Дезинфекция проходит следующим образом: с 5 утра и до вечера каждый день работники обрабатывают подъезды, особое внимание уделяя дверным ручкам с обеих сторон, кнопкам лифта.

Силами городского хозяйства обрабатываются дома, если там проживал пациент с подозрением или подтвержденным случаем коронавирусной инфекции.

Жеман призвал руководителей ОСМД своими силами заниматься дезинфекцией помещений. Он рассказал, что вскоре департамент получит новый алгоритм от инфекционного центра, по которому санобработка будет более действенная.

Напомним, что в Одессе зафиксировали 30 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.


Источник: ЛЕНТА



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