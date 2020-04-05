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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Visa выделила $210 млн на помощь малому бизнесу и благотворительным организациям по всему миру

Категория: Новости / Экономика и финансы

Visa выделила $210 млн на помощь малому бизнесу и благотворительным организациям по всему миру

Фонд Visa Foundation сообщил о выделении $210 млн на поддержку малого бизнеса и благотворительных организаций в условиях пандемии COVID-19.

Эта сумма будет распределена по двум программам. Первая программа — на $10 млн — предназначена для помощи благотворительным организациям, напрямую задействованным в борьбе с пандемией. Это организации, работающие в сфере здравоохранения или оказывающие продовольственную помощь населению. Программа будет действовать во всех регионах, где работает Visa.

"Поскольку COVID-19 продолжает разворачиваться, сообщества нуждаются в нашей немедленной поддержке,
 – сказал Эл Келли, генеральный директор и председатель Visa. 
– Как глобальная компания, работающая с очень локальным бизнесом, мы осознаем эту необходимость".
 
Вторая программа рассчитана на пять лет, в течение которых фонд выделит $200 млн на поддержку малого и микробизнеса во всем мире. При этом акцент будет сделан на содействии экономическому развитию женщин-предпринимателей. Фонд предоставит гранты на сумму $60 млн неправительственным организациям, предназначенным для поддержки владельцев малого и микробизнеса, многие из которых являются женщинами, в каждом регионе, где действует Visa. Он также выделит $140 млн инвестиционным партнерам, которые будут приносить положительный социальный и финансовый доход малому и микробизнесу.


Источник: ФОКУС



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