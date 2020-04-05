Нафтогаз ищет замену Юрию Витренко

НАК "Нафтогаз Украины" ищет замену исполнительному директору компании Юрию Витренко, который, в частности, отвечает за суды с российским Газпромом. Об этом со ссылкой на источники в компании пишет Экономическая правда.

“По данным ЭП, Нафтогаз активно ищет специалиста, которому можно было бы доверить Третейский суд в Гааге НАК против России за экспроприацию Черноморнафтогаза. Как только достойная кандидатура будет найдена, кресло исполнительного директора в компании планируется освободить под теперь уже бывшим единомышленником Коболева Юрием Витренко”,

- говорится в статье.

Издание связывает изменения в топ-менеджменте Нафтогаза с приходом в компанию экспата Отто Ватерландера. В январе он был назначен исполнительным директором НАКа по трансформации компании и вошел в состав правления. ЭП называет его “новой правой рукой Коболева”.

По данным ЭП, именно из-за разногласий с Ватерландером Нафтогаз покинул глава газового дивизиона Андрей Фаворов.

"У Фаворова возникли противоречия с руководством",

- сказал изданию источник в Нафтогазе, подразумевая под “руководством” не Коболева, а Ватерландера, отмечает ЭП.

Ватерландер настаивал на разделении газового дивизиона Нафтогаза, в то время как Фаворова устраивала существующая вертикаль, пояснил собеседник издания.

"По субординации Ватерландер стал вторым человеком компании, то есть формально стал начальником Фаворова. Видения у них не сошлись, поэтому Фаворов и ушел",

- сказал он.