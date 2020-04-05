Нафтогаз ищет замену Юрию Витренко

НАК "Нафтогаз Украины" ищет замену исполнительному директору компании Юрию Витренко, который, в частности, отвечает за суды с российским Газпромом. Об этом со ссылкой на источники в компании пишет Экономическая правда.
Издание связывает изменения в топ-менеджменте Нафтогаза с приходом в компанию экспата Отто Ватерландера. В январе он был назначен исполнительным директором НАКа по трансформации компании и вошел в состав правления. ЭП называет его “новой правой рукой Коболева”.
По данным ЭП, именно из-за разногласий с Ватерландером Нафтогаз покинул глава газового дивизиона Андрей Фаворов.
Ватерландер настаивал на разделении газового дивизиона Нафтогаза, в то время как Фаворова устраивала существующая вертикаль, пояснил собеседник издания.