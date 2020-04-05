Иран назвал сбитие самолета МАУ «хорошей работой»

Депутат иранского парламента и член комиссии по вопросам законодательства и юстиции Хассан Норузи заявил, что военные хорошо справились с задачей, сбив украинский самолет МАУ под Тегераном.



“Силы хорошо выполнили свои обязанности. Движение самолета было слишком подозрительным”,

– заявил Норузи.

Депутат также сказал, что самолет якобы “не был под контролем диспетчерской башни, а оказался под контролем Америки”, борт был в Израиле за неделю до атак – и там “его систему безопасности взломали и перехватили управление”.

“На самолете были установлены специальные цели в Иране. Учитывая то, что самолет контролировался другими странами, наши военные хорошо справились со своей задачей. Учитывая эти доказательства, было бы бессмысленно арестовывать причастных лиц”,

– добавил он.

Норузи подчеркнул, что арестовывать причастных к смертельной авиакатастрофе не будут.

В свою очередь вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина ожидает немедленного объяснения от Тегерана.

“Мы ожидаем немедленного объяснения от Ирана по поводу этого досадного заявления. Оно показывает полное неуважение к человеческим жизням. Десятки семей из Ирана, Украины, Канады, Швеции, Великобритании и Афганистана потеряли своих близких в результате нападения на беззащитный гражданский самолет”,

– подчеркнул Пристайко в своем Twitter.