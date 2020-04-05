Найден древнейший череп Homo erectus

Группа ученых нашла древнейших из известных череп предка современного человека - Homo erectus. Об этом сообщает The Guardian.

Череп обнаружили австралийские исследователи в 40 километрах к северу от Йоханнесбурга. Ученые отмечают, что находка доказывает, что первые предки современного человека жили на Земле на 200 000 лет раньше, чем считалось.

Возраст найденного черепа оценивается в 2,04 миллиона лет. Ранее древнейшими считались остатками Homo erectus возрастом 1,8 млн лет, найденные в Грузии.

Череп был раздроблен и воссоздан из 150 фрагментов. Homo erectus умер в возрасте от двух до трех лет.

Считается, что Homo erectus первыми покинули Африку и расселились по миру. Представители этого вида массово вымерли между 117 и 108 тысячами лет и, вероятно, не встречались с видом Homo Sapiens.