В Генпрокуратуре обещают для Стерненко наказания, сам он настаивает на самообороне

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что экс-лидеру одесского "Правого сектора" Сергею Стерненко, который смертельно ранил нападавшего во время потасовки, в любом случае будет объявлено подозрение. Сам он настаивает на самообороне.

По словам Генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, вопрос заключается в квалификации действий активиста. Решение примут на основе экспертизы, которую только закончили.

Подозрение будет в любом случае, другой вопрос или 115-я статья (умышленное убийство), или 118 (убийство с превышением самообороны), но и так, и так это подозрение. Разница – в квалификации, и это сделают следователи и прокуроры, а явно не генеральный прокурор,

- объяснила Венедиктова.

Как отметила Венедиктова, дело одессита Стерненко для нее является первоочередным, ведь оно касается защиты активистов.

А будет подозрение? Конечно, подозрение будет, просто понимание, по какой статье, и это не от меня инициатива будет отходить, и ни от кого. Потому что дело расследуется 2 года, вы же понимаете, что оно рано или поздно закончится? Вопрос квалификации,

- заявила Венедиктова.

Кроме того, на странице в Facebook юриста Александра Портнова появилась информация о том, что последняя экспертиза по делу Стерненко подтвердила, что совершенное им преступление было умышленным убийством.

Напомним, в апреле 2018 года на одесского активиста и его девушку напали двое мужчин. Во время потасовки Стерненко смертельно ранил ножом мужчину. Инцидент произошел 18 мая 2018 года неподалеку от его дома на Фонтанской дороге. Еще один участник инцидента получил ранение и скрылся с места инцидента, но позже был задержан.

Стерненко получил колотое ранение руки. Он утверждает, что на него было совершено покушение и он был вынужден обороняться.