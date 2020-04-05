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  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

"Выключайте быстро телевизор - там считать не умеют". Украинцев не впечатлил уровень онлайн-уроков

Категория: Новости / Наука и образование

"Выключайте быстро телевизор - там считать не умеют". Украинцев не впечатлил уровень онлайн-уроков

Не успела стартовать "Всеукраинская школа онлайн", как в соцсетях начали обсуждать первые курьезы образовательного процесса, который теперь видит вся страна - достаточно телевизор включить.

Оказалось, преподаватели совершают элементарные ошибки. Предметом обсуждения украинцев стал урок математики для 5 класса, во время которого учительница объясняет операцию вычитания, написав пример на доске и комментируя действие вслух. Вычтя из числа 30.2 число 2.2, преподаватель получает результат 18. Хотя должно быть 28.

Случай вроде бы и курьезный, но мнения разделились. Кому-то смешно, другие комментаторы видят проблему.

Спасибо за проект "телешкола" во время карантина. Теперь все могут убедиться в степени деградации системы образования после всех так называемых "реформ",
 - не стесняются в оценках взрослые зрители урока.

При этом преподаватели для записи онлайн-уроков наверняка были привлечены не худшие: ведь "Всеукраинскую школу онлайн" представляли стране президент и его супруга.

Елена Зеленская, рассказывая о подготовке ВШО, уточняла, что к выходным (4-5 апреля) было записано более 150 видеоуроков. Поэтому, раз дело было не в прямом эфире, вопросы есть не только к учителю. Отснятый урок, по идее, должен был пройти стадии монтажа, телевизионной редактуры и содержательной редактуры. Были они или нет - знают только авторы проекта. Но если были - то, похоже, онлайн-уроки редактируются с той же тщательностью, что и учебники.

Есть и курьезные моменты. Так, некоторых родителей удивили объяснения, которые дает преподаватель на уроке украинского языка, отвечая на вопрос: "Зачем нужны числительные"? Оказывается, "чтобы правильно говорить про деньги" и "чтобы правильно выражать свои желания". Причем в качестве объекта желания, иллюстрирующего этот постулат, выбран IPhone последней модели. С тем, что оба ответа на вопрос, зачем же нужны числительные, формально правильны, комментаторы не спорят, но интересуются - неужели это самое важное и других примеров нет?


Источник: КП в Украине



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