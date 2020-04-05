В Одесской области брат убил брата

Братоубийство произошло в Килийском районе. Как выяснило следствие конфликты между мужчинами были нередки. 43-летнего мужчину, который застрелил старшего брата, полицейские задержали. Он рассказал, что целый день ссорился с братом, потому что тот, якобы, под действием водки требовал денег на дополнительную порцию. Мужчина из окна дома увидел, как разъяренный родственник бежит к нему с улицы, и, чтобы избежать драки, схватил ружье и выстрелил. От полученного огнестрельного ранения 48-летний пострадавший скончался в карете скорой помощи.

С места происшествия полицейские изъяли вещественные доказательства – ружье, стреляную гильзу, окровавленную одежду. По факту умышленного убийства начато производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины. Кроме того, после проведения всех необходимых экспертиз, будет решаться вопрос о привлечении мужчины к ответственности еще и за незаконное обращение с оружием и боеприпасами, которые хранились без соответствующих разрешительных документов и, со слов правонарушителя, были им найдены.

До избрания меры пресечения фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовно процессуального кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование, сообщили в Килийском отделение полиции в Одесской области.