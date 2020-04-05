В Ивано-Франковской области от коронавируса скончалась сотрудница Вооруженных сил

В Вооруженных силах Украины зарегистрировано четыре случая заболевания коронавирусом SARS-CoV-2, из них один — летальный.

По информации командования медицинских сил ВСУ, вчера от коронавируса умерла работник (не военнослужащая) одной из воинских частей Ивано-Франковской области.

С 20 марта женщина находилась на амбулаторном лечении с диагнозом ОРВИ. Через неделю 27 марта ее состояние ухудшилось, и ее госпитализировали в центральную больницу города Надворная.

30 марта женщину перевели в реанимационное отделение, а рано утром 6 апреля она умерла. Диагноз COVID-19 был подтвержден только вчера вечером.

Как сообщают военные медики, на изоляции сейчас находится 87 военных, у 18 из них заканчивается срок обсервации в ближайшие три дня.

«Анализ заболеваний среди военных и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с зараженными людьми, у которых еще нет признаков коронавирусной инфекции. Не подвергайте себя и свою семью опасности лишними контактами»,

— отмечают в командовании медицинских сил ВС Украины.