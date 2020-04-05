В Венгрии автобус с украинцами попал в ДТП, 2 человека в тяжелом состоянии

В Венгрии около Будапешта автобус с украинцами попал в ДТП, 2 человека в тяжелом состоянии. Об этом на своей странице в Facebook сообщил замглавы Закарпатской ОГА Игорь Шинкарюк.

Он пишет, что ДТП произошло на 75 километре автомагистрали М3 у Будапешта. Автобуса транспортировал граждан Украины к месту эвакуации в пункт пропуска "Тиса".

"По полученным оперативным данным в транспортном средстве находилось 8 человек. 2 граждан в тяжелом состоянии, 6 в удовлетворительном. Все лица находятся в больнице. Выполняется протокол нашими представителями дипломатического корпуса",

- пишет он.

Шинкарюк сообщил, что в больницу Хатвана, где находятся украинцы, выехал спецтранспорт, чтобы доставить их домой. Они прошли медосмотр и врачи разрешили продолжать путь.

Напомним, пункт пропуска "Тиса" - единственный ПП с Венгрией, который сейчас работает в Украине.