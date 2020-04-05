Журналисты могут передвигаться по улице больше, чем по двое

Журналисты во время карантина имеют право находиться на улице больше, чем по двое, ссылаясь на служебную необходимость. Об этом рассказали в материале “Института массовой информации”.
В статье акцентируют, что несмотря на дискуссию о правомерности и неконституционности ограничений, установленных Постановлением правительства 255 (об обязательном ношении масок на улице, передвижении по улице не больше, чем по два человека и т.д.), данное постановление является законным до того момента, пока не отменено судом или Кабмином.
Подчеркивается, что журналистская деятельность не прекращается Постановлением 255, в отличие от работы предприятий, связанных с посещением гражданами.
В то же время отмечается, что журналисты не отнесены в список работников, которые согласно Постановлению 255 имеют право перевозиться общественным транспортом в городском и междугороднем режиме на время карантина.
Сообщается также, что согласно Постановлению людям запрещается находиться без маски в общественных местах. При этом в Постановлении не определено, как должна быть одета маска, а потому на данный момент для выполнения требований Постановления 255 можно одевать любую маску. В свою очередь определение понятию “общественное место” дано только в Законе Украины “О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения” и это определение используется только для мер данного закона.
Также отмечается, что Постановление 255 запрещает находиться без документов на улице.