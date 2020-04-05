Китай снял запрет на выезд из города Ухань

Китайские власти сняли запрет на выезд из города Ухань, где был зафиксирован первый случай заражения новым коронавирусом и откуда началось стремительное распространение инфекции. Об этом сообщает местное англоязычное издание Global Times.

Запрет прекращает действовать (по местному времени) с полуночи 8 апреля.

По данным издания, в среду на поездах из города планируют выехать почти 55 тысяч человек.

Напомним, 1 апреля в Ухане закрыли модульную больницу, предназначенную для лечения пациентов, инфицированных коронавирусом. Больницу закрыли из-за сокращения количества пациентов, требующих стационарного лечения. Пациенты из больницы, которые еще не вылечились вследствие заражения Covid-19, были переведены или выписаны из отделения.

Город Ухань с 23 января этого года было фактически изолирован от внешнего мира из-за вспышки коронавируса.

Впервые заражения коронавирусом зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила пандемию.