В Испании введут базовый доход для граждан

Королевство Испания планирует помочь гражданам справиться с последствиями пандемии. Для этого в правительстве разрабатывают механизм финансовой поддержки семей. И хотя такой шаг был спровоцирован заболеванием, соответствующие выплаты гражданам сделают постоянными. Об этом пишет Bloomberg.

По словам министра экономики Испании Надии Кальвиньо, базовый доход разрабатывается “с основным упором на оказание помощи семьям”. Ведь в марте в Испании потеряли работу более 900 тысяч человек.

Правительство надеется сделать базовый доход постоянной мерой поддержки граждан. Кальвиньо назвала его “инструментом, который остается навсегда”.

Пока неизвестно, когда проект заработает, но министр экономики заверила, что это произойдет в ближайшее время. Размер базового дохода также не объявлен, но ожидается, что он дополнит другие меры социальной защиты, обещанные испанским правительством для поддержки населения в период кризиса.

В марте премьер-министр Испании Педро Санчес направил 200 миллиардов евро на борьбу с последствиями кризиса из-за коронавируса. По его словам, компаниям, испытывающим трудности, предоставят дополнительное финансирование в рамках “величайшей мобилизации ресурсов за всю демократическую историю Испании”.