Открытие движения по спуску Маринеско в Одессе

Власти Одессы продлили срок перекрытия движения на спуске Маринеско до конца 2020 года.

Об этом сообщил начальник городского управления дорожного хозяйства Андрей Сандул.

Он отметил, что «срок перекрытия движения по спуску Маринеско был рассчитан до 31 марта текущего года». Но подрядчик долго занимался переносом инженерных сетей на ул. Софиевской, что не дало возможности выполнить в сроки работы на спуске Маринеско. А затем «пришел карантин».

«Поскольку договор на выполнение капитального ремонта спуска Маринеско подписан с подрядной организацией до 31 декабря текущего года, вот так и решили - продолжить перекрытие движения, распоряжением городского головы, также до 31 декабря текущего года» — объяснил Сандул.