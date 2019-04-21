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  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

У Зеленского заявили о невозможности смягчения карантина в Украине

Категория: Новости / Политика

У Зеленского заявили о невозможности смягчения карантина в Украине

В настоящее время нельзя говорить о смягчении карантинных мер из-за коронавируса в Украине, особенно с учетом Пасхальных праздников, когда существует угроза скопления людей и немало украинцев возвращаются домой на празднование. Такого согласия пришли на совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского по борьбе с коронавирусом, передает пресс-служба Офиса президента.

Во время совещания поднимался вопрос о том, что на Пасхальные праздники есть угроза скопления людей.

"Карантин - это то, что нас спасает. Благодаря тому, что мы ввели его вовремя, распространение коронавируса происходит не так быстро", - сказал Зеленский.

Вместе с тем, в Минздраве заявили, что вопрос отмены карантина из-за пандемии коронавируса ведомство будет комментировать не ранее, чем через 10 дней. Министерство сравнивает все сценарии, которые происходят в странах Евросоюза и других странах.


Источник: РБК Украина



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