Суд арестовал имущество завода "Кузня на Рыбальском" по делу против Порошенко

Окружной административный суд Киева 7 апреля запретил отчуждать любое имущество киевского АО "Кузня на Рыбальском" и проводить его перерегистрацию в Государственном реестре. Это предприятие является одним из крупных активов пятого президента Украины Петра Порошенко. О решении суда сообщил юрист Андрей Портнов в видеообращении на своем канале в YouTube.

"Пока генеральный прокурор и ГБР разгоняются с уголовными делами в отношении предыдущего политического режима в отношении Порошенко, наша команда без всяких возможностей процессуальных, не имея никаких правоохранительных механизмов, находясь фактически в оппозиции к правоохранительным органам сегодня по нашему иску в административном суде смогла заморозить крупнейший актив Петра Порошенко – завод "Кузня на Рыбальском", - сообщил Портнов.

Как отмечается в определении суда, обнародованном Портновым, с соответствующим иском обратилась гражданка Исаевская, которая намерена обжаловать бездеятельность Национального агентства по предотвращению коррупции в расследовании информации о коррупционном нарушении в отношении Порошенко.

"Напомню, "Кузня на Рыбальском" – это ключевой объект, через который Порошенко отмывал свои преступные доходы, будучи одновременно и президентом, и одновременно контролируя правительство, Минфин, парламентскую коалицию, когда в закон о бюджете вносились изменения для того, чтобы финансировать собственный завод, а потом покупал на этом заводе собственную продукцию втридорога и в острую фазу войны поставлял ее в армию", - утверждает Портнов.

Завод "Кузня на Рыбальском" ранее носил название "Ленинская кузня" и был создан в 1862 году. В 1995 году его приобрел Петр Порошенко.

С 2016 года Кабинет министров разрешил заводу экспортировать военные товары. Это помогло предприятию, которое ежегодно несло многомиллионные убытки, увеличить количество заказов.

Осенью 2018 года бизнесмен Сергей Тигипко приобрел у Порошенко завод "Кузня на Рыбальском".