Брюс Уиллис и Деми Мур вместе проводят карантин

На снимке запечатлены все члены семьи и даже пес, позируют в одинаковых пижамах в бело-зеленую полоску.

Семейство позирует с большой ложкой и вилкой, с собаками и котенком на руках, сидя на диване.

Снимком из забавной домашней фотосессии поделилась также 26-летняя дочь актеров Таллула. На нем Уиллис и Мур позируют в обнимку, а на заднем фоне видно 28-летнюю Скаут Уиллис с супругом Диллоном Басом, и их собаку.

Брюс Уиллис и Деми Мур были женаты с 1987 до 2000 годов. У них трое общих детей: 32-летняя Румер Уиллис, 28-летняя Скаут Уиллис и 26-летняя Талула Уиллис.

Сейчас Уиллис женат на фотомодели Эмми Хеминг от которой у него есть двое дочерей.